Wasgau in Merchweiler Große Ehre für den Wasgau-Markt

Die Auszeichnung für den Wasgau-Markt in Merchweiler ist die jüngste in einer ganzen Reihe von Siegen im „Frucht Preis“-Wettbewerb in den letzten Jahren. So gehörten Märkte in Rheinland-Pfalz beziehungsweise dem Saarland bereits 2012 und 2013 sowie 2016 bis 2018 zu den Landessiegern. Den Bundessieg schafften 2018 die Obst- und Gemüseabteilung des Centers Bitscher Straße in Pirmasens und 2020 der Frischemarkt in Niederwürzbach.