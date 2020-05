Bauarbeiten : Mitfahrerplatz ist gesperrt

Merchweiler (red) An diesem Freitag, 22. Mai, ab 5 Uhr, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit Unterhaltungsarbeiten auf dem Mitfahrerparkplatz an der L 127 in Höhe der A 8 – Anschlussstelle Merchweiler beginnen.