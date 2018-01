Vermummte brechen in Videothek ein

In der Nacht zu Dienstag haben zwei bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Videothek „Superstar“ in Merchweiler, Im Solch 2A verübt. Die Tat geschah zwischen 4.12 und 4.46 Uhr, wie die Auswertung der Videokamera ergab. Zwei vermummte Männer hebelten laut Polizeibericht mit einem roten Brecheisen und unter massiver Gewalteinwirkung die dreifach gesicherte Eingangstür auf. Anschließend brachen sie drei Spielautomaten auf und versuchten sich an der Kasse. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, wie es weiter heißt.