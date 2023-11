Verkehrshelfer Merchweiler Im Einsatz für einen sicheren Schulweg

Michael Görlinger, der erste Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, sprach von einer bemerkenswerten Entwicklung in der Gemeinde, weil sich so viele in diesem Ehrenamt engagieren. „So wie hier, ist es eigentlich nirgendwo“, stellte er fest. „Ich bin deshalb sehr beeindruckt und danke allen für diesen Beitrag zur Verkehrssicherheit.“