Polizei hofft auf Zeugen : Unfallflüchtiger fährt einen grauen Kleinwagen

Hinweise an die Polizei in Neunkirchen unter Tel. (0 68 21) 20 30. Foto: dpa/Armin Weigel

Merchweiler In Merchweiler hat es am Mittwoch, 3. November, in einem Kreisel einen Unfall gegeben. Doch das hat den einen der beiden Fahrer nicht berührt: Er ist einfach weitergefahren.

(red) Nach einem Unfall im Kreisel auf Höhe des Wasgau-Marktes in Merchweiler hat am Mittwoch, 3. November, der Unfallverursacher das Weite gesucht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Geschädigte um 15.09 Uhr durch den Kreisel, als in Höhe der Einfahrt „Im Solch“ ein grauer Kleinwagen aus Richtung Bildstock kommend, plötzlich in den Kreisel einfuhr. Offenbar hatte er nicht auf den Verkehr geachtet. Beide Autos stießen zusammen. Das graue Auto fuhr aber unverrichteter Dinge in Richtung Illingen davon.