Fußball Von Leidenschaft und verpassten Chancen

Beim ersten Saisonsieg seines SV Merchweiler ging Niklas Wolter richtig aus sich heraus. Als der Aufsteiger, der Tabellenletzter war, am 19. August mit 2:0 bei der SV Elversberg II gewann, feierte der Innenverteidiger in der Schlussphase nahezu jeden Befreiungsschlag und jede Klärungsaktion seiner Mannschaft jubelnd. „Ich bin zwar immer mit viel Leidenschaft am Start, aber in jedem Spiel mache ich das nicht“, erklärt der 27-Jährige und lacht. „Damals hatte ich aber das Gefühl, dass die Mannschaft das gerade braucht“, ergänzt Wolter. Der Erfolg bei der SV Elversberg II war eine Art Initialzündung. Danach gab es für den Aufsteiger sieben weitere Punkte aus den folgenden drei Partien. Durch die vier Spiele in Folge ohne Niederlage kletterte der SV Merchweiler auf den elften Tabellenplatz.