Fußball Der unerwartete Top-Torschütze

Es war eine Premiere, die keine Eintagsfliege war: Am 6. August schoss David Keller vom SV Merchweiler sein erstes Tor in der Fußball-Saarlandliga. Bei der 2:4-Niederlage beim FV Eppelborn gelang dem 22-Jährigen der 2:1-Führungstreffer. An diesem Sonntag um 15 Uhr steht das Rückspiel in Merchweiler an. Keller hat sein Tore-Konto mittlerweile auf neun Treffer aufgestockt. Damit ist er der beste Torschütze des Aufsteigers vor Kapitän Felix Keßler, der sechs Saisontreffer erzielt hat.