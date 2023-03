Fußall Verletzungsschock vor dem Pokalkracher

Der Sportplatz in Merchweiler wird an diesem Mittwoch aus allen Nähten platzen. Denn um 18.30 Uhr empfängt der unbesiegte Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost, der SV Merchweiler, im Saarlandpokal-Viertelfinale den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. „Für uns ist dies das größte Spiel seit 60 Jahren“, sagt Merchweilers Sportvorstand Peter Hornung. Von 1951 bis 1965 spielte der SV Merchweiler in der damals drittklassigen Amateurliga Saarland – und im Pokal mehrmals gegen den 1. FC Saarbrücken. „Damals hatten wir je nach Gegner 1000 bis 1500 Zuschauer“, erzählt Hornung.