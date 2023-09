Fußball Der Aufsteiger überrumpelt den Absteiger

Wer am Sonntag zum Spiel der Fußball-Saarlandliga zwischen dem SV Preußen Merchweiler und dem FSV Jägersburg drei Minuten zu spät kam, der hatte schon die Vorentscheidung verpasst. Denn nach gerade einmal 180 Sekunden führten die Gastgeber in dieser Partie bereits mit 2:0. Am Ende setzte sich der Aufsteiger vor etwa 200 Zuschauern mit 2:1 (2:1) durch.