Fußball-Saarlandliga Aus Merchweiler in die erste Liga

Auf unserem Archivfoto sprintet Vano Mchedlishvili (vorne in Rot) vom SV Merchweiler dem Reisbacher Meikel Bender davon. Der US-Amerikaner hat die Preußen in Richtung Georgien verlassen. Dort spielt er in der Erovnuli Liga, der ersten Liga.

Foto: Philipp Semmler