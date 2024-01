Spende in Illingen „Hier wissen wir unser Feiergeld in guten Händen“

Begünstigt wurde mit dem Erlös der Spendengelder die Organisation Metality mit 1000 Euro. „Unter Metalheads gibt es viele Menschen mit individuellen Einschränkungen. Für sie ist die Teilnahme an einem Konzert oft mit großen Hürden verbunden. Die Organisation hilft diesen Menschen, an einem Konzert teilzunehmen und kümmert sich um logistische Dinge“, informierte Hahnen. Weitere 1000 Euro überreichte Hahnen jetzt mit seiner Frau an Ruth Dalstein vom Kinderhospiz- und Palliativteam Saar am Standort Merchweiler. Von dort werden zirka 200 Familien mit lebenslimitierten Kindern saarlandweit und in der Westpfalz betreut. Dalstein informierte umfangreich über ihre Einrichtung und die verschiedenen Projekte, die sowohl den Kindern als auch ihren Geschwistern und der ganzen Familie zugutekommen. „Dann wissen wir unser Feier-Geld in guten Händen“, war sich das Ehepaar einig. Die Kinderkrankenschwester Dalstein freute sich über die großzügige Spende durch die Privatleute. „Wir werden jetzt auch feiern“, lachte sie, weil das Geld wieder eine Möglichkeit biete, erkrankten Kindern Therapien zu ermöglichen.