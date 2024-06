Wahl in Merchweiler Schwarz dominiert in Rathaus und Rat

„Aus gestern wurde heute“, sagt Sebastian Maas gegen 13 Uhr am Tag nach der Wahl. Noch kein Auge habe er zugemacht, aber seine Tochter am Morgen in die Kita zu bringen, das habe er sich nicht nehmen lassen. Im Anschluss ging es in den Landtag, und „jetzt freue ich mich auf mein Bett“, sagt der am Sonntag neu gewählte CDU-Bürgermeister von Merchweiler. 2820 Stimmen (50,92 Prozent) fielen auf ihn, 102 mehr als auf Amtsinhaber Patrick Weydmann (SPD), der 2718 Stimmen (49,09) erhielt. „Natürlich haben wir gehofft, dass wir gewinnen, überrascht bin ich dennoch. Klar war aber, dass es knapp werden würde“, sagt der 34-Jährige, der am Wahlabend in Begleitung seiner Frau Sandra und des ehemaligen Merchweiler Bürgermeisters Walter Dietz kurz nach 18 Uhr ins Rathaus Wemmetsweiler gekommen war und meinte: „Mir ist heiß und kalt. Ich war noch nie so aufgeregt.“