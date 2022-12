Serie Ortskenntnis im Kreis Neunkirchen – heute Teil 35: Merchweiler : Leerstand in der Geschäftszeile stoppen

Merchweiler Ausbau von Straßen, Gewerbe- und Neubaugebieten soll in Merchweiler vorangehen, hofft die Ortsvorsteherin.

Riedel Natürlich ist auch unser Ortsteil immer noch vom Bergbau geprägt. Allerdings hat sich in den letzten Jahren sehr viel in Sachen Neubau- und Gewerbegebiete getan, auch neue Geschäftsideen sind umgesetzt worden. Im Bereich der Vereine ist immer noch, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, alles im grünen Bereich. Allerdings muss man darauf achten, dass wir uns um unsere Jugend bemühen und sie bei verschiedenen Projekten, die noch anstehen, mit einbeziehen. Ein Jugendzentrum haben wir anzubieten, da ist allerdings mit der Frequentierung noch Luft nach oben.

Riedel In Merchweiler leben Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv im Gemeindeleben einbringen und auch Anregungen und Vorschläge anbieten. Auch sind die Gemeindegremien immer daran interessiert, unsere Gemeinde positiv voranzubringen. Es gibt gut organisierte Vereine, und das Ehrenamt wird auch von vielen wahrgenommen. Auch in schweren Zeiten, wie gerade jetzt, kann man erkennen, dass keiner aufgibt und jeder versucht, das Beste für unseren Ortsteil zu geben.

Riedel Merchweiler soll sich so weiterentwickeln, wie wir es seit Jahren erfahren können. Wünschenswert für mich ist, dass wir die Vereine weiterhin mit Zuschüssen unterstützen können, damit das Vereinsleben weiter fortgeführt werden kann. Unser Ausbau der Straßen, Gewerbegebiete und Neubaugebiete soll vorangehen. Der Leerstand in der Geschäftsstraße sollte, so weit wie möglich aufgehalten werden. Generell finde ich, dass sich Merchweiler nicht verstecken sollte, denn es ist eine wunderbare Gemeinde, in der es sich lohnt zu leben.