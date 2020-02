Sitzung in Wemmetsweiler : Schon die Kleinsten tanzen grazil

Info

Die Mitwirkenden der Wemmedswella Knausekäpp: Sitzungspräsident Frank Jacobs, Präsident Jörg Palm, Prinzenpaar Prinz Patrick I. und Prinzessin Susanne I. (Patrick und Susanne Klespe), In der Bütt: Stina Wendling/Michelle Hoppmann (Shopping Queen) Madeleine Gläser/Sarah Heckmann (TV heb mich hoch), Tobias und Nicole Marx (Es Pittche erlebt e bees Üwaraschung), Aline Schumacher/Lea Fries (Gerd und Nobby sind schwanger), Jörg Palm/Jonas Riefer (Die Job-Tester machen eine Metzgerei auf). Tanz: Mini-Tanzmariechen Juliane Stumpf, junioren-Tanzmariechen Sophie Jacobs, Aktiven-Tanzmariechen Lena Krämer, Bambinigarde (Die Kleine raupe nimmersatt), Prinzengarde (Marschtanz), Minigarde (Die Suche nach dem Glück), Juniorengarde ( Rio – ein Flug in die Freiheit), Aktivengarde (Das Leben wie Monopoly!), Männerballett (Die Sau-die-Arabische oder In der Wüste ist die Hölle los.) Trainer und Betreuer: Sandra Köhler, Zoe Thiel, Aylin Knauber, Alina Jener, Michelle Hoppmann, Stina Wendling, Madeleine Kläser, Sarah Heckmann, Lena Krämer, Anna Nicolai, Lenya Reißenweber, Hannah Meiser, Amelie Scheid, Sandra Schröder, Kerstin Scheid.