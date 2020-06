Partnergemeinde Merchweiler : Die Freundschaft ist krisenfest

Merchweiler Seit 33 Jahren pflegt Merchweiler eine lebendige Partnerschaft mit der Gemeinde Falicon.

Aber auch die übrige Beziehung zwischen beiden Orten leidet derzeit unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. So wollte im Herbst eine Merchweiler Delegation zum jährlichen Besuch in die Partnergemeinde fahren, „aber derzeit sehe ich hierfür keine Perspektive“, bedauert der Merchweiler Bürgermeister. „15 Stunden Busfahrt sind in der derzeitigen Situation nicht machbar“, unterstreicht Weydmann. Zudem, so sagt er weiter, sei bis jetzt von französischer Seite auch noch keine Einladung ausgesprochen worden. „Deshalb wird der diesjährige Besuch wohl nicht zustande kommen“, mutmaßt Weydmann.