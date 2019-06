Merchweiler Schlemmertage : Schlemmen wie Gott in Merchweiler

Am Sonntagnachmittag nahmen die zahlreichen Besucher das Angebot der Schlemmertage gerne an. Foto: Volker Ammann

Merchweiler Auch dank des sommerlichen Wetters wurden die 36. Schlemmertage zu einem vollen Erfolg. Bands bieten gute Musik.

() Auch in diesem Jahr erwiesen sich die Merchweiler Schlemmertage als ein wahrer Publikumsmagnet. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag tummelten sich zahlreiche einheimische und auswärtige Gäste auf dem Marktplatz der kleinsten Gemeinde im Kreis. Bei sommerlichen Temperaturen waren natürlich die Getränkestände die erste Anlaufstelle der diesjährigen Schlemmertage in Merchweiler. Gastgeber war zum 36. Mal der Heimat- und Kulturverein für Merchweiler und Wemmetsweiler.