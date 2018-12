später lesen Polizeibericht Schlägerei vor Gaststätte in Merchweiler FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Bei einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Schulstraße in Wemmetsweiler sind am Freitag gegen 22.30 Uhr ein Mann (36) aus Illingen und eine Frau (36) aus Quierschied durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. red