Fußball-Saarlandliga Zwischen Dativ, Akkusativ – und dem SV Preußen

Es ist für ihn ein großes Abenteuer: Im Sommer vergangenen Jahres packte der damals 18-jährige Vano Mchedlishvili in New Jersey in den USA seinen Koffer und setzte sich in einen Flieger nach Deutschland. „Ich wollte eine neue Kultur und Sprache kennenlernen und sehen, wie es ist, hier Fußball zu spielen. Denn der deutsche Fußball ist ganz anders als der in den USA“, erzählt Mchedlishvili.