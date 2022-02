Photomission in Wemmetsweiler : PhotoMission geht weiter in den USA

Wemmetsweiler Dirk Schäfer war it seinem Motorrad unterwegs auf einem Roadtrip im Südwesten der USA. Pulsierende Städte und einsame Landschaften versprechen packende Bilder.

Am Sonntag, 6. März, 17 Uhr, zeigt die PhotoMission-Reihe die Live-Multivision „USA – Der Südwesten“ von und mit Dirk Schäfer. Wie gewohnt im schönen Ambiente des Großen Kuppelsaales im Rathaus Wemmetsweiler, präsentiert von Natur im Fokus, naturimfokus.com, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Merchweiler. „Sie glauben, der Wilde Westen ist Geschichte? Dann lassen Sie sich auf eine Reise in den Wilden Westen des 21. Jahrhunderts mitnehmen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Dirk Schäfers neue Live-Reportage widmet sich den legendären Landschaften des amerikanischen Südwestens und seiner Bewohner. Dafür durchstreift der Fotograf und Filmer die berühmten Nationalparks ebenso wie die einsamen Wüstenregionen zwischen Kalifornien und Colorado. Unterwegs begegnet er Menschen, die auf ihre Weise den Traum eines freien Lebens in einer immer enger vernetzten Welt leben.