Photomission in Merchweiler Musik, Revolution, Tabak: mit der Photomission nach Kuba

Die Photomission geht weiter. Am Sonntag, 26. November, 17 Uhr, geht es nach Kuba: „Cuba Trilogie, 20 Jahre Rückblick“ mit Bruno Maul, im Großen Kuppelsaal des Rathauses Wemmetsweiler, Rathausstraße 1. In drei Teilen beleuchtet Bruno Maul die Facetten einer faszinierenden Insel. 2002 hat erl Kuba zum ersten Mal bereist, und obwohl ihm damals sein ganzes Hab und Gut gestohlen wurde, haben ihn die Insel und deren Bewohner nicht mehr losgelassen. Von der ersten Fahrradtour über eine Tournee mit einer kubanischen Heavy-Metal-Band bis hin zur Reportage-Reise für seine Vorträge und den Bildband – all diese Erlebnisse lässt Bruno Maul in seine Live-Reportage einfließen. Zunächst geht es um seine erste Reise, die Recherche über die aktuelle Musikszene Kubas und die Suche nach Musikern in den Hinterhöfen Havannas… vom scheppernden Klang selbstgebauter Gitarrenverstärker bis zur klaren und herzerweichenden Akustik des kubanischen Son: Kuba in all seiner musikalischen Pracht.