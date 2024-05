Bürgermeisterwahl in Merchweiler „Ich habe mir noch viele Ziele gesteckt“

Merchweiler · Patrick Weydmann tritt am 9. Juni für die SPD bei der Bürgermeisterwahl in Merchweiler an. Im SZ-Gespräch hat er seine Idee für die Zukunft der Gemeinde skizziert.

07.05.2024 , 17:59 Uhr

Patrick Weydmann, Bürgermeister von Merchweiler und SPD-Bürgermeisterkandidat Foto: Andreas Engel/Engel