Ortsrat Wemmetsweiler : Marktplatz Wemmetsweiler soll nicht mehr nur Parkplatz sein

Ortsvorsteher Marlo Christiaens nimmt Platz am Buswartehäuschen Kommunikationsplatz vor der Kulisse des Rathauses Wemmetsweiler. Foto: Archiv/Claudia Emmerich Foto: Claudia Emmerich

Wemmetsweiler Ortsrat Wemmetsweiler bespricht neue Gestaltungsmöglichkeiten. Straßensanierungen und Friedhof waren weitere Themen.

Der Marktplatz im Unterdorf von Wemmetsweiler soll nicht mehr nur als Parkplatz genutzt, sondern zu einer attraktiven Örtlichkeit und als Dorfgemeinschaftsplatz gestaltet werden. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat der Ortsrat Wemmetsweiler am Mittwoch einstimmig befürwortet.

Der Platz soll den Menschen Lebensqualität bieten und die dörfliche Identität fördern, heißt es in dem Antrag weiter und es soll dort künftig Möglichkeiten der Nahversorgung geben. Dies alles unter Berücksichtigung einer Dorfökologie, wird ebenso gefordert. Im Zuge der aktuellen Baumaßnahmen habe die Gemeinde die seltene Möglichkeit, einen öffentlichen Raum ökologisch zu gestalten, begründete Ortsratsmitglied Alex Bermann den Antrag seiner Fraktion. Ziel des Antrags sei es, so sagte Bermann, das Unterdorf attraktiver zu gestalten. Ortsvorsteher Marlo Christiaens von der SPD verwies darauf, dass der Fraktionsantrag schon im November im Bau- und Umweltausschuss beraten wurde, der ihn ebenfalls befürwortet hatte. Demnach, so die damalige Empfehlung des Ausschusses an den Gemeinderat, solle der Platz nach Klimaschutzgesichtspunkten unter Einbeziehung aller Fördermöglichkeiten saniert werden.

Der Ortsrat ergänzte den Beschluss des Ausschusses mit der Empfehlung, auch den Wochenmarkt auf die Fläche zu verlagern und weitere Gelegenheiten zur Nahversorgung zu schaffen. Michael Marx (CDU) merkte an, dass es schon seit Jahren nicht im Sinne des Ortsrates sei, dass der Platz nur als Parkplatz und öffentlicher Verkehrsraum genutzt wird und deshalb auch schon der Busverkehr über den Platz eingestellt wurde. Nun bestehe die Möglichkeit, über den Platz neu zu beraten, betonte Marx, wobei die Zielsetzung klar sei, „auch wenn man persönlich vielleicht nicht mit allem einverstanden ist“.

Auf Antrag der CDU-Fraktion hatte Bauamtsleiter Joachim Dörr zuvor darüber informiert, wie viel Geld die Gemeinde in den letzten drei Jahren für Straßensanierungsarbeiten aufwenden musste und Auskunft erteilt, was in nächster Zeit noch erforderlich ist. Größte Maßnahmen waren demnach die Sanierung des Langenfeldweges mit Kosten von 140 000 Euro, die Sanierung in einem Teilbereich der Peterstraße (113 000 Euro) und der Straße Zum Striedt (48 000 Euro), die Erneuerung der Kornstraße (190 000 Euro), der Schiffweilerstraße (130 000 Euro) sowie die Sanierung der Stennweilerstraße, die die Gemeinde Merchweiler im Auftrag des LfS ausgeführt hat (750 000 Euro). Für dieses Jahr kündigte Dörr Sanierungsarbeiten Auf Bickelstein, in der Rathausstraße und in der Kolpingstraße sowie in der Rassweilerstraße im Zuge der dortigen EVS-Maßnahme an.

Ebenfalls auf Antrag der CDU-Fraktion gab Stefan Kaiser, der Leiter des zuständigen Geschäftsbereichs, Auskunft über Aufwendungen für Arbeiten auf den Friedhofswegen in Wemmetsweiler. Demnach waren 2021 für derartige Maßnahmen 25 000 Euro im Haushalt der Gemeinde eingestellt worden, von denen 22 000 Euro für den Neubau eines Weges benötigt wurden. Für die Erneuerung eines der drei Hauptwege auf dem Friedhof waren im vergangenen Jahr 40 000 Euro im Haushalt vorgesehen, die aber für die geplante Maßnahme nicht ausreichten, weil die Angebote hierfür zwischen 80 000 und 100 000 Euro lagen, so Kaiser. Deshalb wurden die 40 000 Euro in den Haushalt 2023 übertragen, zusätzliche 60 000 Euro beantragt, „wenn der Haushalt in dieser Form genehmigt wird, stehen dann 100 000 Euro für die geplante Maßnahme zur Verfügung“, erklärte Kaiser. Er wies zudem darauf hin, dass derzeit die Toilettenanlage in der Friedhofshalle saniert wird.