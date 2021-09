Abstimmung über die Franzstraße : Ortsrat Wemmetsweiler gibt grünes Licht für Wohnhäuser

Am Ende der Franzstraße in Wemmetsweiler, wo jetzt noch Hecken und Gestrüpp wuchern, sollen drei Wohnhäuser entstehen. Foto: Heinz Bier

Wemmetsweiler Schon in der vergangenen Legislaturperiode beschäftigten sich die politischen Gremien der Gemeinde Merchweiler mit einer möglichen Wohnbebauung in der Franzstraße in Wemmetsweiler. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans wurden 2018 hierzu die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen.