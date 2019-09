Ortsrat : Was tun, wenn Schausteller wegbleiben?

Info

Die traditionelle Michelskerb in Wemmetsweiler findet von Samstag, 21. September, bis Montag, 23. September, statt. Die Gastronomie wird auf dem Platz von den Handballern des HSV 80 übernommen. Im unmittelbaren Festplatzbereich wird das Traditionsgasthaus Wachdersch sein Oktoberfest feiern. Seit Jahren bilden Kirmes und Oktoberfest in Wemmetsweiler eine starke Einheit. Zum Kirmesauftakt am Samstag wird es ab 17 Uhr einen Wortgottesdienst zum Patronatsfest geben. Danach startet der Kirmesumzug um 18 Uhr von der Kirche am Seniorenhaus Immaculata vorbei bis zum Festplatz. Angeführt wird der Umzug von den Original Wachdersch Dorf Bräu Blosn. Die Blaskapelle und Pastor Patrick Krutten werden anschließend den Fassbieranstich auf dem Festplatz begleiten. Eine weitere große Attraktion bildet am Samstagabend ab 21.30 Uhr das Höhenfeuerwerk. Am Sonntag, 22. September, 11 Uhr, findet in Wemmetsweiler wieder ein Ökumenischer Gottesdienst auf dem Fahrgeschäft Autoscooter statt.