Ortsrat Wemmetsweiler : Grünes Licht für Arbeiten an Stützmauer des Rosengartens

Wemmetsweiler Der Ortsrat Wemmetsweiler beschäftigte sich auf seiner jüngsten Sitzung (die SZ berichtete bereits) auch mit dem ewigen Thema Instandsetzung der Stützmauer am Rosengarten. Amtsleiter Joachim Dörr konnte endlich grünes Licht geben: „ Die Maßnahme kann und wird durchgeführt.

Die entsprechenden Mittel sind vorhanden. Die Linde, die unmittelbar an der Mauer steht, muss aufgrund von möglichen Verkehrsgefährdungen gefällt werden. Die Gefahr, dass der Baum bei der Treppensanierung unkontrolliert umfällt und dadurch Personen gefährdet, ist zu groß.“ Als Ausgleich, so Dörr, werden drei bis vier Bäume neu gepflanzt. Zu den Arbeiten am Kanal in der Raßweiler Straße, konnte Dörr den Ortsrat darüber informieren, dass Ende Oktober ein Abstimmungsgespräch mit der Projektsteuerung der EVS stattfinden wird und er auf der nächsten Sitzung darüber berichten wird. Die Arbeiten im Langenfeldweg werden laut Aussage des verantwortlichen Bauleiters bis Ende Dezember 2020 abgeschlossen sein. Dörr wies darauf hin, dass seitens der Anwohner bisher keine Beschwerden über die Durchführung der Arbeiten bekannt sind, was für die Qualität der ausführenden Neunkircher Baugesellschaft spricht.