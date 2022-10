Ja zu Einwohnerfragestunde : Ortsrat Merchweiler will ein offenes Ohr für Bürger haben

Merchweiler In den Sitzungen des Ortsrates Merchweiler soll künftig eine Einwohnerfragestunde eingeführt werden. Ein diesbezüglicher Antrag der CDU-Fraktion wurde in der jüngsten Ortsratssitzung am Mittwoch einstimmig befürwortet.