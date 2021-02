Ki-Ka-Ju : Online-Sitzung der Ki-Ka-Ju

Merchweiler (red) Die Ki-Ka-Ju lädt am Samstag, 13. Februar, um 20.11 Uhr zu ihrer erste reine Online-Sitzung. Für alle, denen Gardetänze, Büttenreden, Musik und Schunkeln fehlt, bringen die Aktiven gute Laune ins Wohnzimmer und jeder kann mit der Familie Faasend feiern, heißt es in der Mitteilung.

Über zwei Stunden Programm sind vorgesehen. Parallel zur Sitzung gibt’s am Samstagabend den Live-Chat per Zoom, die Kappensitzung ist aber auch danach noch abrufbar.Als besonderen Service bietet der Verein das Rundum-Sorglos-Paket und liefert am Samstag zum Preis von 19,90 Euro rechtzeitig vor der Sitzung Getränke, Knabbereien, Party-Utensilien und für die ersten zehn Besteller gibt’s noch den Faasend-Pin der Session 2020/21, „Voll für´n A…“. Bestellungen bitte schnellst möglich per E-Mail an: Andreas@kikaju.de oder an Tel. (01 76 ) 76 71 90 70, Lieferung nur in Merchweiler.