Noch bis 5. Oktober 2014 Merchweiler feiert sein Oktoberfest (mit Bildergalerie)

Die „Mega Wiesn“ im Saarland, also das größte Oktoberfest der Region, lockte schon am Freitag am Eröffnungsabend mehr als 2000 feierfreudige Menschen aus dem ganzen Saarland nach Merchweiler auf den Kirmesplatz in der Ortsmitte.

29.09.2024 , 14:20 Uhr

2000 Menschen feiern beim Oktoberfest in Merchweiler 52 Bilder Foto: Andreas Engel/Engel

Von Andreas Engel