Erlös Neujahrsschwimmen Merchweiler Seelöwen 1725 Euro für die Stefan Morsch-Stiftung

Somit folgt einem Rekord-Ergebnis an Teilnehmern mit 77 Gastschwimmern ein Rekordergebnis bei den Spenden. Die Stefan-Morsch-Stiftung kümmert sich um die Typisierung von potenziellen Stammzellspendern, die damit zu Lebensrettern für an Leukämie Erkrankte werden können. Die Typisierung war beim Neujahrsschwimmen vor Ort möglich und wer noch nicht typisiert ist, kann sich über die Webseite stefan-morsch-stiftung.com über Möglichkeiten hierzu informieren. Die Daten werden übrigens zentral gesammelt, sodass Personen, die über andere Organisationen bereits aufgenommen wurden, dies nicht nochmal machen müssen. Die Seelöwen, so heißt es in der Mitteilung weiter, bedanken sich bei allen Helfern aus den eigenen Reihen, der Ki-Ka-Ju Merchweiler und dem Team vom Waldhaus für die Unterstützung. Besonderer Dank geht an Albrecht Hess, der mit im privaten Umfeld gesammelten Spenden in besonderem Maß zu dem guten Ergebnis beigetragen hat.