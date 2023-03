Neue Kita in Merchweiler Tagesziel: ruhig mal schmutzig machen

Überspitzt gesagt, könnte ein heutiger Kita-Neubau auch aussehen wie eine 70er-Jahre-Betonsünde, dennoch würde es an Interessenten sicher nicht mangeln. Die Nachfrage an Betreuungsplätzen ist riesig, auch in der Gemeinde Merchweiler. Für Entspannung wird dort eine Kita sorgen, die Mitte 2025 eröffnen soll und mit einer Bausünde aus den 70ern laut Plänen so gar nichts gemein hat.