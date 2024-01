Konzert in Wemmetsweiler Film- und Musicalhits zu Popcorn und Eiskonfekt

Patrick Kutscha eröffnete seinen Part mit dem Stück „Popcorn“ von G. Kinsley. Man merkte sofort, welchen Spaß er am Bereich Filmmusik hatte. Sein Spiel war leicht und locker aber auch mit kräftigen Spielelementen. Das Publikum war von seinen Darbietungen begeistert, insbesondere als er unter dem Motto „Ganz großes Kino“ eine eigene Komposition spielte und sang. Wie er erzählte, sei er zu diesem Lied durch den Film „Otto“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle angeregt worden. Das Lied solle, so Kutscha weiter, eine kleine Hommage an die Helden des Alltags sein, die Tom Hanks in vielen seiner Filme verkörpere. Er erhielt dafür großen Applaus.