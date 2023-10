Photomission Merchweiler Zu Pferd den wilden Westen erkunden

Am Ende geht es über den Atlantik zurück nach Europa – mit an Bord ihre besten Freunde: Charlie, und die vier Mustangs. Sonja Endlweber und Günter Wamser erzählen mit viel Humor und Selbstironie von ihrem intensiven, einfachen Leben im Sattel. Sie gewähren sehr persönliche Einblicke in die Höhen und Tiefen eines Lebens am Trail, in dem alles auf das Wesentliche reduziert ist. Es ist eine Live-Reportage über die Liebe zu den Pferden, zum Reisen und zur Natur, die auch Mut machen will, ausgetretene Wege zu verlassen.