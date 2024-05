ASB baut Seniorendörfer im Saarland Seniorendorf statt Altersheim – Modellprojekte des Arbeiter-Samariter-Bundes

Als Rentnerin oder Rentner selbstbestimmt alt werden zu können ohne Pflegeheim und ohne Sorge um die Last von Haus oder Garten daheim, stattdessen in gemütlicher Gemeinschaftsatmosphäre wohnen mit Lebensmittelmarkt, Bank, Arzt, Apotheke und Kirche gleich um die Ecke: Das wird künftig im Saarland in immer mehr derzeit entstehenden Seniorendörfern samt Service-Wohnanlagen mitten im Ort des SPD-nahen Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) möglich sein.