Gemeinde Merchweiler informiert Tanzabend im Stil der 20er Jahre

Die Gemeinde Merchweiler weist auf einen Tanzabend im Stil der Goldenen 1920er Jahre hin. Das Revue Orchester 1920 spielt am Samstag. 3. Februar, im Kuppelsaal Wemmetsweiler auf. Unbekümmert feiern und tanzen, das Leben genießen, auch in unsicheren Zeiten. Dies spiegelt sich unüberhörbar in der Musik der 1920er Jahre wider und ist heute vielleicht wieder aktueller denn je, so heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Revue Orchester 1920 biete mit seinem „Black Bottom Club“ einen Tanzabend mit Musik aus den Metropolen dieser Zeit.