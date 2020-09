Gemeinderat berät über Verkehrskonzept : Radfahren in Merchweiler soll sicherer werden

Merchweiler Ottweiler und Neunkirchen haben es bereits. Spiesen-Elversberg arbeitet zurzeit daran. Nun soll auch die Gemeinde Merchweiler ein eigenes Radverkehrskonzept erhalten.

So solle es in der Gemeinde nicht nur sicherere Radwege geben, sondern auch Auflademöglichkeiten für Elektro-Räder an zentralen Punkten wie den Bahnhöfen und Rathäusern, wie es in dem Antrag heißt. Doch auch mehr Abstellanlagen und ein zentraler Verleih von Lastenrädern seien notwendig. Vor den anderen Ratsmitgliedern begründete die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Magarete Stragand, den Antrag mit dem „belastend hohen Verkehrsaufkommen“, welches in der Gemeinde herrsche. Um die Bürger davon mittelfristig zu entlasten, sei es erforderlich, alternative Bewegungsmittel, „idealerweise in Kombination mit einer Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr“, zu fördern. Die dafür notwendige Infrastruktur müsste „schnellstmöglichst geschaffen werden“, forderte Stragand. Zudem regte sie eine Zusammenarbeit mit dem ADFC Saar an, der „bereits andere Kommunen erfolgreich beraten“ habe.