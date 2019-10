Tatort Parkplatz : Und plötzlich kam die Faust

Merchweiler Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Merchweiler wurde ein 65-Jähriger niedergestreckt.

Eine Platzwunde und ein Bluterguss am Kinn sind das Ergebnis einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Quierschieder Straße in Merchweiler. Die näheren Umstände der Auseinandersetzung sind laut Polizei derzeit noch nicht geklärt. Jedenfalls schlug der Täter dem Opfer, einem 65-jährigen Mann aus Merchweiler, unvermittelt mit der Faust gegen das Kinn, so dass der hinfiel und sich die Platzwunde zuzog. Der derzeit noch unbekannte Täter, ein etwa 50 Jahre alter Mann, ging danach einfach seines Weges.