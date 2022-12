Gemeinschaftsschule Merchweiler : Schule unterstützt Familie Messina

Merchweiler Max-von-der-Grün-Schule Merchweiler übergibt 15 772 Euro Spende aus Benefizlauf.

( Da staunten die Verantwortlichen der Schule nicht schlecht, als sie nach dem Einsammeln der Sponsorengelder die Gesamtsumme bilanzierten. Die Schüler und Schülerinnen hatten am letzten Schultag vor den Sommerferien an einem Benefizlauf der Schule teilgenommen und dabei fleißig Kilometer absolviert.

Die Spende geht hälftig an die Familie Messina, deren Papa im Wachkoma liegt und etliche Baumaßnahmen des Hauses notwendig macht. Die andere Hälfte geht in einen Spendenfond für Geflüchtete, die an der Schule ankommen und mit dem Notwendigsten darüber versorgt werden. In einer kleinen Feierstunde konnte der Familie kürzlich der Betrag übergeben werden. Der Schulleiter Frank Prianon und der Schulvereinsvorsitzende Karsten Becker freuten sich, solche eine Summe übergeben zu können und dankten allen Schülern und Schülerinnen, aber auch den Organisatoren für solch einen Einsatz. Prämiert wurden auch die beste Laufleistung: 3200 Meter in zehn Minuten von Leon Dörr, die höchste Sponsoreneinnahme von Allesio Rossi, sowie die höchste Sponsorenleistung einer Klasse, die der 10.1.