Vor über 30 Jahren griff Klein erstmals zu Pinsel und Farbe. Doch erst seit Schließung seiner Schreinerei und seinem beruflichen Ruhestand 1998 wandte er sich ganz der Malerei zu. Mehrere Kurse bei versierten Künstlern und die Mitgliedschaft im Malclub Ottweiler Palette seit deren Gründung im Februar 2003 halfen ihm, sich in der Malerei weiterzuentwickeln.

Nach mehreren gemeinsamen und eigenen Ausstellungen sowie der Teilnahme an über 30 Künstlertreffs wird Lorenz Klein erneut eine Ausstellung im Rathaus Merchweiler präsentieren. Hier wird er Bilder in Öl und Acryl ausstellen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Die Ausstellung kann danach bis zum 10. Mai montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs bis 18 Uhr, besichtigt werden (außer feiertags). Der Eintritt ist frei.