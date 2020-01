Multivisionsshow in Wemmetsweiler : Schau führt nach Namibia und Botswana

Zu einer weiteren Multivisionsshow lädt das Kulturamt Merchweiler ein. Die Giraffe im Sonnenuntergang und viele weitere spannende Motive sind am Sonntag, 9. Februar, zu erleben. Foto: Thomas Sbampato

Wemmetsweiler Zweite Live-Multivision des Jahres gestaltet Thomas Sbampato im Rathaus Wemmetsweiler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum zweiten Vortrag in der ersten Jahreshälfte haben die Macher der Multivisionsreihe „photoMission“ den Fotografen und Autoren Thomas Sbampato nach Wemmetsweiler eingeladen. Er entführt die Zuschauer am Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr, in die faszinierenden Landschaften Namibias mit ihren wilden tierischen Bewohnern. Das teilt das Kulturamt Merchweiler mit.

Reisen nach Afrika verändern den Besucher nachhaltig, heißt es weiter. Wer durch Namibia und Botswana fährt, erlebt eine Welt voller Extreme. Von der Namib- und Kalahariwüste im Süden, über das Okavango-Delta bis in den tropischen Norden des Caprivi-Streifens, umgibt den Reisenden die stille Weite, der dünn besiedelten und oft staubigen Landschaften, die nachts von einem unglaublichen Sternenhimmel überzogen werden. Es ist das Paradies für Sternengucker und für all diejenigen, die noch nie zuvor das Kreuz des Südens mit eigenen Augen gesehen haben. Eine Reise nach Namibia ist auch eine Begegnung mit der deutschen Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ortsnamen wie Lüderitz, Mariental oder Maltahöhe erinnern daran. Auch heute noch sprechen über 20 000 Menschen in Namibia Deutsch, vor allem in der beschaulichen Hauptstadt Windhoek.

Mehrere Monate durchstreifte Sbampato sämtliche Regionen Namibias und Botswanas und entdeckte dabei die entspannte Freiheit, in einem Dachzelt, zwei Meter über dem Boden zu schlafen. Nicht selten fanden sich am nächsten Morgen im Sand die Spuren von Elefanten, Antilopen und Grosskatzen neben dem Auto wieder, ohne dass er deren nächtliche Präsenz mitbekommen hätte. Nebst den unzähligen Begegnungen mit Menschen, wie Igao dem Buschmann oder Owen dem Himba, mit denen ihn nach Tagen des Zusammenseins ein Gefühl respektvoller Freundschaft verband, waren es die Erlebnisse mit Tieren, die sich bei Thomas Sbampato unvergesslich eingebrannt haben. Im kippligen Mokoro, der afrikanischen Version des kanadischen Kanus, direkt über der Wasserlinie, fotografierte und filmte er die opulente Tierwelt des Okavango-Deltas aus der Perspektive der Krokodile und Nilpferde, vor denen sie im Einbaum ständig auf der Hut sein mussten.

Aber auch das Erlebnis, zu Fuß durch das Reich der Löwen und Leoparden auf der Suche nach dem Spitzmaulnashorn zu marschieren, bleibt für immer in seiner Erinnerung. Nie zuvor fühlte er sich so schutzlos ausgeliefert und er war froh, wieder in seinem Geländewagen zu sitzen. Kreuz und quer fuhr er mit seinem Allradcamper durch das Tierparadies Etosha-Nationalpark und fand sich mehr als einmal inmitten riesiger Gnu- und Zebraherden wieder, die vor und hinter ihm die Straße kreuzten.

Darüber und noch viel mehr wird Thomas Sbampato in Wemmetsweiler berichten. Als Fotograf und Buchautor hat Thomas Sbampato sich auf Abenteuer-Reportagen über den Norden Nordamerikas und den Süden Afrikas spezialisiert. 1962 in Zürich geboren, zog es ihn schon früh auf der Suche nach Abenteuern in die Welt hinaus.

Der Fokus seiner Reportagen ist auf das Zusammenleben von Mensch und Natur, die Schnittstelle der Lebensräume von Zivilisation und Wildnis gerichtet, so heißt es weiter. Sbampatos Bilder erscheinen in zahlreichen Magazinen wie Geo und National Geographic, Zeitungen, Kalendern und Büchern weltweit und wurden mehrfach international prämiert, unter anderem wurde er 2005 von der BBC in London im weltweit prestigeträchtigsten Wettbewerb der Naturfotografen ausgezeichnet.