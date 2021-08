Fotografien an den Kaiserterrassen : Am Merchweiler Bauzaun hängt jetzt Kunst

Merchweiler Fotografien verschiedener europäischer Künstler, ausgestellt „an der frischen Luft“: Die Gemeinde Merchweiler zeigt an den Kaiserterrassen Arbeiten der „Alpha International Photo Group“.

Die Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ ist pandemiebedingt momentan nicht durchführbar, also bringt die Gemeinde Merchweiler die Kunst an die „frische Luft“. Seit dem 7. August freut sich die Gemeinde Merchweiler wieder einmal Fotografien der renommierten „Alpha International Photo Group“ auf großflächigen Bannern, 340 mal 173 Zentimerter, auf den Kaiserterrassen in der Hauptstraße 155 in Merchweiler zu präsentieren. Thematisch ungezwungen kann man sich dort die Arbeiten verschiedener Stile der dreizehn teilnehmenden Autoren ansehen.