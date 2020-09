Beethoven Plus X : Konzert unter Moderation von und mit Anny Hwang

Wemmetsweiler Am Sonntag, 27. September, um 19 Uhr ist im Großen Kuppelsaal Wemmetsweiler Rathauses wieder Live-Musik zu erleben. Auf dem Konzertprogramm stehen Werke von L.v. Beethoven, F. Poulenc, C. Debussy und anderen.

An gleich drei Standorten im Saarland und in der Pfalz wird dieses „Beethoven Plus X Festival” in Form einer überregionalen Herbsttournee stattfinden. In Kooperation mit „AnnyTime“ (Anny Hwang) und der HFM Saar hat das Festival ein Programm erschaffen, das interdisziplinär umgesetzt und charmant von Konzertpianistin Anny Hwang moderiert wird, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Das Kammerkonzert in Wemmetsweiler im Rahmen des Beethoven Plus X Festivals soll sowohl ein musikalisches Erlebnis für Musikfreunde, als auch eine sinnvolle Kulturförderung und das Zeichen der Solidarität für Musiker in der problematischen Corona-Zeit sein. Das neu geplante Musikprogramm im Rahmen des Festivals wird unter der Leitung von der international bekannten saarländischen Pianistin Anny Hwang in einer Konzerttournee zwischen 25. und 27. September aufgeführt. Wer am Sonntag zum Konzert verhindert ist, kann ein Tag vorher und am Samstag, 26. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus Saarbrücken-Dudweiler, ein gleichwertiges Konzert der Tournee besuchen. Wegen der limitierten Anzahl der Konzertbesucher und zum Wohle derer, werden Eintrittstickets nur mit telefonischer Anmeldung oder per E-Mail vorverkauft: Für das Konzert, Großer Kuppelsaal (Wemmetsweiler Rathaus) sind Karten erhältlich unter Telefon (0 68 25) 95 52 20, (01 76) 78 99 95 33. Eintritt 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Außer der Leiterin der Herbsttournee Anny Hwang ist in der Tournee mit Gästen von HfM Saar, DRP und Luxemburgischer Jazz-Musikszene zu rechnen: Bea Magdalena Sallaberger (Cello), Jean Touna (Klavier), Grigory Mordashov (Flöte), Gilles Grethen (Gitarre).