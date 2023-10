Konzert in Wemmetsweiler Wilder Ritt durch E- und U-Musik

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Merchweiler präsentiert das Sinfonische Blasorchester Wemmetsweiler unter Leitung von Stefan Barth am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, in der Allenfeldhalle Merchweiler im Rahmen seines diesjährigen Solistenkonzertes gleich zwei große Top-Werke für Sinfonische Blasmusik, wie es in der Ankündigung des Vereins heißt.