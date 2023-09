Vier Fahrgeschäfte Das Kirmesfeuerwerk war einer der Höhepunkte

„Es ist deutlich herbstlicher geworden in Deutschland. Am kalendarischen Herbstanfang, 23. September, bleiben die Temperaturen kühler als zuletzt. Schauer und Gewitter ziehen durch Teile des Landes“, so die Wetterpropheten. Gut, dass sie nicht recht hatten, sonst wäre nämlich die Kirmes Wemmetsweiler buchstäblich ins Wasser gefallen.