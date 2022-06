Gemeinde informiert : In Merchweiler geht es drei Tage rund bei der Kirmes

Der Kirmesplatz in Merchweiler ist an den Festtagen Treffpunkt für Jung und Alt. Foto: Lutz Poepel

Merchweiler Die Kerb ohne Feuerwerk, aber mit Biergarten und Fahrgeschäften, startet am Samstag.

In Merchweiler wird vom Samstag, 18., bis Montag, 20. Juni, Kirmes gefeiert. Die Eröffnung mit Fassanstich findet am Samstag, 18. Juni, 19 Uhr, auf dem Festplatz im Biergartenbereich der Handballer statt. Die Gemeinde Merchweiler kann ihren Kirmesgästen 2022 wieder eine breite Palette an Fahrgeschäften, Attraktionen und diverse Programmpunkte bieten, wie Ortsvorsteherin Petra Riedel mitteilt.

Für die richtige Kirmes-Atmosphäre werden dabei die Fahr- und Attraktionsgeschäfte der Schausteller sorgen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freut sich die neue Ortsvorsteherin Petra Riedel, den Gästen 2022 wieder ein großes Spektrum an hochwertigen Fahrgeschäften anbieten zu können.

So gibt es zum Beispiel eine Berg- und Talbahn. Auch das allseits beliebte Fahrgeschäft „Miami“ der Firma Volker Dietz ist mit dabei. Seit 1955 war die Firma Ferdi beziehungsweise Heino Jockers mit ihrem Autoscooter auf der Kirmes Merchweiler vertreten. Nach dem Verkauf des Geschäfts war zu befürchten, dass nach 65 Jahren kein Scooter mehr verpflichtet werden könnte. Überraschend haben sich für dieses Jahr gleich zwei Schausteller um den vakanten Scooter-Standplatz beworben, so Riedel. Die Wahl fiel auf den Autoscooter der Firma Ralf Jockers aus Püttlingen.

Lesen Sie auch Gemeinderat Merchweiler : Bahnhof Merchweiler neu gestalten

Für die Kinder konnte mit dem Geschäft „Tassilo“ („verrückte Tassen“) ein quasi krachneues Fahrgeschäft verpflichtet werden. Außerdem gibt es eine Fliegerbahn und das „Sportkarussell“, beide vom Schaustellerbetrieb Hauck & Hary.

Ortsvorsteherin Petra Riedel betont, dass die Merchweiler‘ Kirmes in dieser Besetzung nach wie vor eine der attraktivsten Kirmesse im Umkreis sei. Ausfallen wird allerdings dieses Jahr das traditionelle Höhenfeuerwerk, das in der Vergangenheit stets der Höhepunkt des Kirmessamstags war. Ein Feuerwerk wäre höchst unangebracht angesichts des Krieges in der Ukraine, so heißt es in der Mitteilung. Auch das sonst traditionelle Salutschießen der Schützengilde Wemmetsweiler falle dieses Jahr aus dem gleichen Grund aus.

Am Kirmessonntag und -montag von 15 bis 18 Uhr wird es auf dem Festplatz für die Kinder erneut verschiedene kostenfreie Kinder-Animationen geben. Die Bewirtung der Kirmesbesucher wird wieder zuverlässig von der Handballabteilung des TV Merchweiler übernommen. Die Handballer werden wieder einen Biergarten mit Buden, kleinem Zelt und Bier-Rundstand anbieten.

Es wird die erste Kirmes nach dem Tod der langjährigen Organisatorin Sigrun Elbert sein, so heißt es weiter. Sigrun Elbert sei von Anfang an Garantin des Erfolgs der Handballer gewesen, und das nicht nur für die Kirmes. Auch wenn mit Sabine Schwarz-Pfister bereits seit einigen Jahren eine Nachfolgerin für die Leitung des Orga-Teams tätig sei, so sei Sigrun Elbert doch immer noch eng eingebunden gewesen.