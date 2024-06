Kirmes in Merchweiler Noch heute Kerwespaß in Merchweiler

Schon zur Eröffnung am Freitagabend knallte es gewaltig, nein, kein Gewitter, vielmehr war es das Salutschießen der Schützengilde. Am Stand der Handballer schlug die Ortsvorsteherin das erste Fass Kirmesbier an und einer der Höhepunkte am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit war die Feuershow mit anschließendem Feuerwerk, das die Firma Prometheus‘ Erben in Szene setzte.