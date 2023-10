Kinderhospiz- und Palliativteam Merchweiler Schuhmacherinnung spendet für Kinderhospizdienst

Als ursächliches Problem nannte Fuchs, dass es im Saarland zu wenig Auszubildende für diesen Beruf in der Vergangenheit gab und auch jetzt gibt. Geschuldet sei dies unter anderem einer Regelung, die Anfang der 90er Jahre in Kraft trat. „Es gab im Saarland keine Berufsschule mehr. Die Auszubildenden mussten alle nach Gotha zum Blockunterricht. Für kleine Handwerksbetriebe war das nicht tragbar, wenn die Auszubildenden drei Wochen am Stück für einen betrieblichen Einsatz nicht zur Verfügung standen.“ Sowohl Scivoli als auch Fuchs bedauern, dass sie die Organisation Schuhmacherinnung jetzt auflösen müssen. Die Schuhmacherinnung beherbergte Schuhmacher, die das traditionelle Handwerk ausübten.