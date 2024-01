Neue Kita Wemmetsweiler Anstoß für ein denkwürdiges Projekt

Dienstagvormittag in der Wolfskaul: „Das ist ein denkwürdiger Moment. Wir haben so lange darauf hin gearbeitet“, strahlt Little-Big-Future-Geschäftsführer Michael Bergmann in die entspannten Gesichter um sich herum. Später wird er sich die eigens aus Nürnberg mitgebrachten blauen Fußballschuhe anziehen, um mit Bürgermeister Patrick Weydmann ein paar Pässe zu wechseln: als Krönung dieses Starttermins zum Bau der größten Kindertageseinrichtung im Landkreis Neunkirchen. Und das natürlich nicht von ungefähr. Schließlich handelt es sich bei dem leicht abschüssigen Gelände, auf dem ab 2026 bis zu 180 Kinder betreut werden sollen, um einen langjährigen Bolzplatz. Wovon noch zwei einsame Torrahmen in der lehmig feuchten Wiese zeugen.