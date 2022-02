Fastnacht während Corona : Mitmachen bei der Ki-Ka-Ju-Online-Sitzung

Merchweiler Merchweiler Karnevalsverein sucht Video-Prinz oder -Prinzessin. Tanz-Workshop auf der Homepage.

Wieder macht Corona allen feierwilligen Faasend-Freunden einen Strich durch die Rechnung. Die Ki-Ka-Ju Merchweiler hatte schon vor Weihnachten alle Präsenz-Veranstaltungen abgesagt. „Umso mehr Elan legen wir in die zweite Online-Sitzung, die am Faasend-Samstag bei YouTube zu sehen sein wird“, versprechen die Narren. Es werden wieder neue Einlagen kombiniert mit den Highlight-Tänzen der vergangenen Jahre. Das Archiv der Ki-Ka-Ju ist hier glücklicherweise prall gefüllt.

Die erste Online-Sitzung im vergangenen Jahr hatte am ersten Abend bereits über 150 Abrufe mit 300 bis 400 Zuschauern und war ein voller Erfolg, so der Verein weiter. Parallel dazu gab‘s nur am Premieren-Abend den Live-Chat per Zoom zum gemeinsamen Schunkeln und Lachen. „Und auch dazu wollen wir uns wieder treffen.“ Die Kappensitzung wird aber auch danach noch abrufbar sein.

Neu in diesem Jahr ist, dass alle aufgerufen sind, sich an der Sitzung aktiv zu beteiligen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Als erstes kann man den Titel ‘Merchweiler Karnevals-Video-Prinz oder -Prinzessin’ erhalten. „Wir haben auf unsere Homepage zwei lustige Kult-Videos von YouTube verlinkt, und eines dieser Videos sollt Ihr möglichst kreativ und lustig nachstellen“, heißt es weiter in der Ankündigung. Die Gewinner erhalten neben dem Titel auch Gutscheine fürs Kino in Illingen. „Also holt die Video-Kamera oder das Handy raus, und los geht‘s. Wir zeigen die Videos in der Online-Sitzung, und am Ende wird das Siegervideo prämiert.“