Wemmetsweiler Rekord-Teilnehmerzahl bei Judo-Turnier

Der vom Judo-Club Wemmetsweiler veranstaltete „Drouet-Pokal“ zählt zu den größten Turnieren seiner Art im Saarland: Mit fast 150 Kämpferinnen und Kämpfern (Altersklassen: U11 bis U18) aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und Bremen sowie über 700 Gästen und Zuschauern war das diesjährige Jugendturnier, der „Ruprecht-Drouet-Gedächtnispokal“, in der Halle „Am Bahmert“ in Wemmetsweiler das reichweitenstärkste in seiner fast 45-jährigen Geschichte, teilt der Verein mit. Besonderes Augenmerk galt den Judoka der Altersklasse U11, die erste Wettkampferfahrungen sammelten und mit ihren Eltern gemeinsam Turnierluft schnupperten. „Unser Drouet-Pokal hat sich zu einem der wichtigsten Jugendturniere in der Region entwickelt. Wir sind stolz darauf, dass unser Verein ein Turnier mit Judoka aus ganz Deutschland jedes Jahr auf die Beine stellen kann. Und besonders stolz sind wir auf die guten Platzierungen der jungen Judoka unserer Vereins“, sagte Matthias Tornes, Vorsitzender des JCW.