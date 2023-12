Grundschule Wemmetsweiler „Es profitieren letztlich alle Kinder“

In der Grundschule Zum Striedt wird seit dem neuen Schuljahr jahrgangsübergreifend gelernt. In der Praxis sieht das so aus, dass in den acht Klassensälen jeweils 20 bis 23 Kinder von der ersten bis zur vierten Klassenstufe gemeinsam unterrichtet werden. „Es ist wie bei Geschwistern, die Kleineren lernen von den Größeren, und diese lernen Verantwortung zu übernehmen“, so eine Motivation des Lehrerteams, das unter der Leitung von Barbara Biehler ein Konzept für die Grundschule erarbeitete und seit fast vier Monaten umsetzt.